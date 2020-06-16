Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Tokat’ta il genelindeki koronavirüs hastalarının kabul edildiği pandemi hastanesinde son günlerde yoğunluk yaşanıyor. Yarısı koronavirüs hastalarına ayrılan Tokat Devlet Hastanesine son 2 günde getirilen 20 koronavirüs şüphelisi hastanın testleri pozitif çıktı. Son bir günde hastaneye sevk edilen 12 kişiden 6’sının Zile ilçesinden çıkması dikkat çekti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Uzunköyden 5 vaka ile ilçe merkezinden 1 kişi hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

2 kamyoncuda koronavirüs tespit edildi

İran’dan yurda giriş yapan ağır vasıta şoförlerinden yabancı uyruklu bir kişi ile Türk vatandaşının sınır kapısında koronavirüs testi için sürüntü alındı. Yollarına devam eden sürücülerin testlerinin pozitif çıkması üzerine Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis tarafından araçlar durduruldu. Her iki tır sürücüsü sağlık ekipleri tarafında ambulansla Tokat'a getirilerek tedavi altına alındı.