Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Uçkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında başlayan tartışma köydeki diğer aile fertlerinin de katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Herkesin akraba olduğu öğrenilen kırsal mahallede kavga sonrası köy ikiye bölündü. Sabah saatlerinden itibaren başlayan silahlı kavga yaklaşık 3 saat devam etti. Jandarma ekiplerinin müdahalede bulunarak sonlandırdığı kavgada kurşunların hedefi olan Sinan Biçkan (50) kaldırıldığı Harran Üniversitesi Hastanesine müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Cennet Z., Abdülhamid B., Halil B., Hasan C. ve Adnan C. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Mahallede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, kurşunların hedefi olan ev ve araçlarda inceleme çalılmaları devam ediyor. Kavgayla ilgili 7 kişi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.