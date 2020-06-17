Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 42086 Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, 38 yaşındaki Soner K., alkol aldıktan sonra sokakta dini değerlere küfretmeye başladı. Durumdan rahatsız olan Orhan R.(37), Soner K.’yı uyardı. K. ile R. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Orhan R., bıçakla K.’yı elinden ve bacağında yaraladı. Çevrede bulunanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Kavgadan 2 gün sonra Orhan R., ve Mehmet E. ile birlikte Soner K.’nın yanına gitti. Taraflar yine kavgaya başladı. Kavgada kullanılan pompalı tüfekle Soner K. vurularak ağır yaralandı. Soner K., Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılırken polis olayla ilgili Orhan R., Alican Z. ve Mehti O.'yu gözaltına aldı. Kaçan Mehmet E.'nin yakalanmasına çalışıyor. İfadeleri alınan zanlılardan Orhan R., tutuklanırken diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.