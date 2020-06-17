Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elbistan’da Malatya Caddesi’nde kasaplık yapan Esabil Satılmış, iş yerinin katlanabilir kepenginin üzerine kumruların konduğunu, kısa bir süre sonra da tekrar uçtuğunu fark etti. Akşam saatlerinde dükkanını kapatan Satılmış, sabah tekrar iş yerini açmak istediğinde kepengin üzerindeki ağaç dallarını ve samanları gördü. Bir süre kumruları izleyen Satılmış, kuşların gagalarında dal ve saman parçaları taşıyarak katlanabilir kepengin üzerine yuva yapmaya çalıştıklarını anladı. Kepengi, dükkanına müşterilerin girmesi için mecburen açmak zorunda olan Satılmış, kuşlar için ilk başta farklı bir noktaya kutudan yuva yaptı. Ancak kuşlar, Satılmış’ın yaptığı yuvaya girmek yerine kepenk üzerine kendi yuvalarını inşa etmeyi sürdürdü. Kuşların yuvasını bozmak istemeyen Satılmış, farklı bir yöntemle kepengin üzerine ahşap bir parça yerleştirmeye karar verdi. Marangozda hazırlattığı ahşap parçayı, kuşların yuva yaptığı yerde duvara sabitleyen Satılmış, kumruların yeni yuvasını kabullenip kabullenmeyeceğini merakla beklemeye başladı.



Bir süre sonra kuşların yeni yuvaları için gagaları ile malzeme taşımasını sevinçle karşılayan duyarlı esnaf Esabil Satılmış, “Bir çift kumru, iş yerimizin kepenginin üzerine yuva yapmıştı. Bu kepengi her sabah açıp akşam da kapatmak zorundayız. Yuvalarının bozulması içimize sinmedi. Biz de böyle bir yönteme başvurduk. Kuşlar şimdi yeni yuvalarındalar. Dişi kuş yumurtladı ve kuluçkaya yattı. İş yerimizin maskotu oldular. Elimizden geldiğince onları beslemeye çalışıyoruz” diye konuştu.