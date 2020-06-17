Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızlık suçundan aranan 17 yaşındaki A.O. adlı kişinin merkez İstiklal Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Yapılan baskınla yakalanan A.O. Osmaniye Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.O.’nun 5 ayrı suç dosyasından arama kaydı bulunduğu ayrıca 36 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

A.O. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.