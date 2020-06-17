Solhan ilçesinde akşam saatlerinde yoğun sağanak yağış etkili oldu. Arakonak beldesinde yağış sonrası dere taşarak Karşıyaka Mahallesi'nde sele neden oldu. Sel sularının getirdiği çamur ve taşlar yolları kapattı. Selle birlikte bazı ev, araç ve ekili araziler zarar gördü. Ulaşıma kapanan yollar kepçe yardımıyla köylülerin yoğun çalışmaları sayesinde açıldı.
Bingöl'de dere taştı, evler ve araziler zarar gördü
17.06.2020 - 22:29 | Son Güncelleme: 17.06.2020 - 22:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl'de bir beldede yağış sonrası dere taştı, bazı ev, araç ve araziler zarar gördü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bingöl,
711753 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/711753.aspx
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