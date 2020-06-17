Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Solhan ilçesinde akşam saatlerinde yoğun sağanak yağış etkili oldu. Arakonak beldesinde yağış sonrası dere taşarak Karşıyaka Mahallesi'nde sele neden oldu. Sel sularının getirdiği çamur ve taşlar yolları kapattı. Selle birlikte bazı ev, araç ve ekili araziler zarar gördü. Ulaşıma kapanan yollar kepçe yardımıyla köylülerin yoğun çalışmaları sayesinde açıldı.