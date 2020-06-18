Sancaktepe'de iddiaya göre bir binanın çatısına düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sancaktepe'de binanın çatısına düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı
18.06.2020 - 10:35 | Son Güncelleme: 18.06.2020 - 10:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sancaktepe'de iddiaya göre bir binanın çatısına düşen yıldırım nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Etiketler : sancaktepe,
711838 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/711838.aspx
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