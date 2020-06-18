Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Eren Çakır'ın (34) kullandığı 29 AG 125 plakalı otomobil, Kelkit ilçesi 17 Şubat Bulvarı'ndaki kavşakta Ali Bayram (45) idaresindeki 34 BLR 365 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler Çakır ve Bayram'ın yanı sıra araçlarda bulunan Çeşminaz Çavga (56), Handan (29) ve Azime Çakır (49), Yüsragül Çelik (2), Ayşe Saliha (5), Halime (32), Osman (1) ve Abdulmecit Alkan (19) ile Hüseyin Haşlak (38) yaralandı.

Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.