Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre Battalgazi Mahallesi, Tophane Sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde kaçak ve sahte maske üretildiği bilgisini edinen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında dün öğlen saat 13.30 sıralarında söz konusu iş yerine baskın düzenlendi. İş yerinde yapılan denetimlerde kullanıma hazır 16 bin maske ele geçirildi.

Kayıt dışı olarak ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerinin ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği bildirildi.