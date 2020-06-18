Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay saat 13.30 sıralarında Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünde bulunan misafirhanenin çatı katına Yıldırım düşmesiyle meydana geldi. Misafirhanenin çatı katına düşen yıldırım kısa süreli paniği neden oldu. Çatı katına düşen yıldırım meteoroloji bölge Müdürlüğünde yangın alarmı vererek kısa süreli paniğe sebep oldu. Alarm ve ihbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yıldırımın düşmesiyle yangının oluşmaması olası bir faciayı önledi.