Gölbaşı ilçesinde ceviz bahçesinde çalışan Halis Çoksıkar, yılanı fark etti. Etkisiz hale getirilen yılanın engerek yılanı olduğu öne sürüldü. Halis Çoksıkar, ceviz bahçesinde çalıştığı esnada yılanı gördüğünü ve çok korktuğunu ifade ederek, sopa ile yılanı etkisiz hale getirdiğini söyledi.
2,5 metre uzunluğunda ki yılan etkisiz hale getirildi
18.06.2020 - 15:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir bahçede görülen 2,5 metre uzunluğundaki yılan, bahçe sahibi tarafından etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : adıyaman,yılan,etkisiz,
711886 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/711886.aspx
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