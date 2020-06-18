Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gölbaşı ilçesinde ceviz bahçesinde çalışan Halis Çoksıkar, yılanı fark etti. Etkisiz hale getirilen yılanın engerek yılanı olduğu öne sürüldü. Halis Çoksıkar, ceviz bahçesinde çalıştığı esnada yılanı gördüğünü ve çok korktuğunu ifade ederek, sopa ile yılanı etkisiz hale getirdiğini söyledi.