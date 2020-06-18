Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre çobanlık yapan ve bekar olan 46 yaşında ki E.A sabah evde av tüfeği ile oynarken 78 yaşında ki babası R. A'yı başından yaraladı. Ağır yaralanan baba sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındığı, oğlu E.A' da Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.