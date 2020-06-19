Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerin sivillere yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan 4 işçi geride buruk hikâyeler bıraktı. Görümlü beldesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde yol çalışması yapan yüklenici firmaya ait iş makinelerine akaryakıt taşıyan pikabın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Emin Eroğul, Hacı Atilla, Nesim Bektaş ve Osman Tuncay'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından götürüldüğü köylerinde toprağa verildi.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

9 çocuğu yetim bırakan katliamdan geriye acı, gözyaşı kaldı. Atilla'nın 4, Bektaş'ın 3 ve Tuncay'ın ise 2 çocuğu yetim kaldı. Bektaş'ın ikiz çocuklarının daha henüz kırkı çıkmadığı öğrenildi. Ailelerinin geçimini sağlamak için yol inşaatında çalışan ancak teröristlerin saldırısıyla hayattan koparılan işçilerin yakınları cenazede Kürtçe ağıtlar yaktı. Aynı zamanda kuzen olan Hacı Atilla ve Emin Eroğlu, Akçakoca köyünde yan yana defnedildi. Şehit anneleri Sadiye Atilla ile Şirin Eroğlu birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü.

BABASIZ BÜYÜMÜŞTÜ

İkisi kız 4 çocuğu olan ve henüz bebekken yaşanan kazada babasını kaybetmesi sonucu yetim kalan Atilla'nın şehit düşmesi ile de çocukları 7 aylık Miraç, 4 yaşındaki Bünyamin, 5 yaşındaki Evrim ve 7 yaşındaki Tülay da babasız kaldı.

PKK, 40 yıldır Kürtleri vuruyor

Şırnak, Diyarbakır, Van, Hakkâri, Bitlis ve Muş'ta bazı sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri kalleş saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK'yı lanetledi. Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Koordinatörü İbrahim Gökdemir, teröristlerin 40 yıldır Kürtleri, işçileri, masum insanları hedef aldığını belirterek. "Kaybolan, yok olan PKK, yeniden bir kaos, fitne oluşturmak ve var olduğunu iddia etmek için bu katliamı yapmıştır. Yıllardır masum Kürt insanları katlettiği gibi bugün de katletmeye devam etmektedir. Bu katliamı lanetliyoruz. Kürt halkını, PKK'nın yaptığı bu katliamı lanetlemeye davet ediyoruz. PKK, hiçbir zaman Kürt halkını temsil etmemiştir" diye konuştu.