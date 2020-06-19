Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 23'üncü maddesinde yapılan değişiklikle derneklere, üye bilgilerini sivil toplumla ilişkiler birimlerine bildirim yükümlüğü getirildi.

Bununla birlikte Dernekler Kanunu'na eklenen ek madde 2 ile derneklerin her türlü iş ve işlemleri elektronik ortamda yapılabileceği hüküm altına alındı.

Dernek yöneticileri üye bilgileri dahil yapmakla yükümlü oldukları birçok bildirimi, idareye gitmelerine gerek kalmadan elektronik ortamda Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden yapılabiliyor.

Bu çerçevede, e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara sunulan dernek üyeliği sorgulama ve sonlandırma hizmeti kullanılarak, bugüne kadar 2 milyon 24 bin 479 kişi dernek üyeliğini sorguladı, 4 bin 923 kişi ise dernek üyeliğinden istifa etti.

Yine yapılacak yeni düzenlemelerle sivil toplumun gelişmesinin önünü açmak amacıyla elektronik ortamda dernek kuruluşu, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının internet üzerinden yapılabilmesi, defter ve kayıtlarının elektronik ortamda tutulabilmesi gibi birçok işlemin dijital ortama aktarılması planlanıyor.

Derneklere üyelik başvurularının da e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesi için çalışmalar devam ediyor.