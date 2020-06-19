Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, 2019 yılı Ekim ayında Bademli'de meydana geldi. Mehmet Akkökoğlu kontrolünü kaybettiği 16 S 1781 plakalı servis minibüsüyle kaldırımda yürüyen lise öğrencileri İskender Şimşek ile Arda Üzmez (15) yaralandı. Serviste bulunan öğrenciler ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralı öğrenciler, çağrılan ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İskender Şimşek kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan şoför Mehmet Akkökoğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet A.(54), korona virüs tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kazada hayatını kaybeden öğrenci İskender Şimşek'in annesi Burcu Irmak ve yaralanan Arda Üzmez (16) ile taraf avukatları ile olay sırasında serviste bulunan öğrenci ve öğretmenlerden de katıldı. Tanıklar, şoförün aracı normal hızda ve trafik kaidelerine riayet ederek kullandığını belirtti. Mahkemede savunma yapan sürücü Mehmet A, uzun süredir tutuklu olduğunu ve rahatsızlıkları nedeniyle tahliyesini talep etti. Ancak, mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.