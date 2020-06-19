Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını dolayısıyla Türkiye'de de salgın yayılımının önüne geçmek için çeşitli tedbirler alınmıştı. 16 Mart tarihinde toplu ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasının ardından, bu hafta dördüncü kez cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar camileri doldurdu.



Bayram-ı Veli Camii'nde ise namaz esnasında aniden bastıran sağanak yağmura cemaat aldırış etmeden cuma namazını kıldı.



Ateş ölçüldü, tek kullanımlık seccade ve maske dağıtıldı

Cuma namazını eda etmek için Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne gelenlerin girişlerde ateşi ölçülürken, vatandaşlara kapıda maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Ayrıca vatandaşların kullanması için camilerin çeşitli noktalarına dezenfektanlar yerleştirildi. Vatandaşlar, cuma namazlarını dördüncü defa koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kıldı.