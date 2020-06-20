Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel iklim değişikliğinin etkileri, birkaç senedir Türkiye’de açık şekilde görülmeye başladı. Yaz-kış arasındaki fark azaldı; haziran ile temmuz aylarında sel baskınları, dolu ve hortum görüntüleri sıradanlaştı. Son iki gündür yurdun büyük kısmını etkisi altına alan yağışlı hava beraberinde seli de getirdi. İstanbul'da dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, 20 dakika içinde megakenti göle çevirdi. Ana caddelerde oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı; bazı mahallelerde evleri su bastı. Bağcılar'da Tavukçu Deresi'nin de su seviyesinin yükseldiği görüldü. Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sel suları D-100 Kara Yolu’nu 3 saat boyunca iki yönlü trafiğe kapattı. Mahsur kalan sürücüler, farklı güzergâhlara yönlendirildi. Karabük Safranbolu'da yollar âdeta dere yatağına döndü. Adana Çukurova'da alt katları su basan özel hastanede mahsur kalan bedensel engelli kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Yumurtalık ve Kars'ta hortum oluştu. Kırşehir'de dolu sebebiyle 12 köydeki tarım arazileri zarar gördü. Hatay, Tekirdağ, Rize, Ordu, Nevşehir ile Yalova'da da benzer görüntüler vardı. Öte yandan, cuma namazı sırasında yağmura yakalanan vatandaşlar, safları terk etmedi. Yağışlı havanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor.