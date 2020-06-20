Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz gün Balabancı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ö. (63) isimli şahsa ait binanın yıkımına karar verildi. Önceden ahır olarak kullanıldığı belirtilen binanın yıkım çalışması esnasında bir adet İngiliz üretimi el bombası bulundu. Görenlerin jandarmaya haber vermesiyle olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ve patlayıcı uzmanı ekip sevk edildi. Ekipler tarafından el bombası boş bir meralık alana götürülerek imha edildi.

Kentte zaman zaman Kurtuluş Savaşı’ndan kalma mühimmatlar bulunduğu, el bombasının da üzerinde paslanmadan dolayı herhangi bir harf ve rakam bulunmadığı belirtildi.