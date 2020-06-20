Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Vakfı, Afrika’nın su sıkıntısı çeken ülkelerinden Sudan’da 300 civarındaki hayırseverlerin katkıları ile yaptırılan 2. Abdülhamit Han Su kuyusunu açarak bölge halkının hizmetine sundu.

İhlas Vakfı Sudan Sorumlusu Müştak Saygın su kuyusu ile ilgili bilgiler verdi. Saygın, “Sudan’ın Omdurman şehrinin Abusinegit köyünde hayırseverlerin bağışları ile İhlas Vakfı’nın üstlendiği Su Kuyusu projesinin kısa zamanda tamamlanarak bölge halkının hizmetine girdiğini belirtti.

Saygın, açılışı yapılan su kuyusuna 2. Abdülhamit Han’ın isminin verildiğini, bölge halkından yaklaşık 1000 kişinin yararlanacağını ve su kuyusunun Hastane, okul ve cami yanına yapılarak daha çok kişinin istifade etmesinin temin edildiğini söyledi.

Elektriği bulunmayan Abusinegit Köyü’nde suyun jeneratör ile yüzeye çıkarıldığını, yer altından döşenen şebeke ile her ailenin evine kadar suyun ulaştığını belirten Saygın, hizmete giren su kuyusunun adının 2. Abdulhamit Han olması dolayısıyla belde halkının Kur’an-ı Kerim okuyarak 2. Abdülhamit Han’ın ruhuna hediye ettiğini vurguladı.

Saygın ilk gelen suyun çamurlu olması suyun çok olduğunun ve iyi bir su damarının yakaladığının göstergesi olduğunu, suyun aktıkça berrak bir hal alarak pırıl pırıl olacağını ifade etti.

Her su kuyusu açılışında yaşanan coşkunun bu su kuyusu açılışı esnasında da yaşandığını belirten Saygın bölge halkının hayırsever Türklere çok teşekkür ve dua ettiğini söyledi.