Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Gemlik'in Büyükkumla Mahallesi’nde denizde bulunan cesedin 52 yaşındaki Ekrem Demir'e ait olduğu öğrenildi. Ekrem Demir'in parkinson hastası olduğu ve daha önce ameliyat olduğu belirtildi. Demir'in cenazesi kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Deniz kenarında bulunan cesedin kimliği belli oldu
20.06.2020 - 18:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 - 18:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın Gemlik ilçesinde deniz kıyısında bulunan cesedin 52 yaşındaki Ekrem Demir’e ait olduğu belirlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : deniz,ceset,tarih,
712392 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/712392.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER