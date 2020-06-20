Karabük'te koronavirüs enfekte sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. 13 gün hiçbir vakaya rastlanmayan Karabük'te 25 günde pozitif vaka sayısı 83'e yükselirken, bir kişi hayatını kaybetti. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 49 kişinin tedavileri devam ederken, 33 kişinin ise evlerinde tedavileri devam ediyor.
Karabük'te koronavirüsten pozitif vaka sayısı 83'e yükseldi
20.06.2020 - 18:24 | Son Güncelleme: 20.06.2020 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'te koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 83'e yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,vaka,karabük,
712394 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/712394.aspx
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