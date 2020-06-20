Deniz ve Çevlik mevkisinde sahile vuran balıkları görenler şaşkınlık yaşadı. Sahile vuran balıkların ne zaman ve neden öldükleri belirlenemezken, bazı vatandaşların ise denizin içinden balıkları toplayarak evlerine götürdüğü görüldü.
Korkutan görüntü... Sahile çok sayıda ölü balık vurdu
20.06.2020 - 19:47 | Son Güncelleme: 20.06.2020 - 19:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde binlerce ölü balık kıyıya vurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : balık,ölü,sahil,
712409 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/712409.aspx
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