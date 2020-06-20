Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz ve Çevlik mevkisinde sahile vuran balıkları görenler şaşkınlık yaşadı. Sahile vuran balıkların ne zaman ve neden öldükleri belirlenemezken, bazı vatandaşların ise denizin içinden balıkları toplayarak evlerine götürdüğü görüldü.