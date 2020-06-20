Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni karantina kararları aldı. Kararda, Karaköprü ilçesinde 7 bina, Haliliye ilçesinde 1 kırsal mahalle ile 7 bina, Eyyübiye ilçesinde 4 bina, Hilvan ilçesinde 1 kırsal mahalle ile 1 bina, Siverek ilçesinde 2 bina, Suruç ilçesinde 6 bina, Viranşehir ilçesinde 1 kırsal mahalle ile 7 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken 1 kırsal mahalle, 1 sokak ve 9 binada ise karantinaya son verildi.
3 mahalle ile 37 bina karantinaya alındı
20.06.2020 - 23:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 - 23:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da 3 kırsal mahalle ile 37 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken 1 kırsal mahalle, 1 sokak ve 9 binada ise karantina uygulamasına son verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : şanlıurfa,karantina,bina,
712440 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/712440.aspx
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