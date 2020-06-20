Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni karantina kararları aldı. Kararda, Karaköprü ilçesinde 7 bina, Haliliye ilçesinde 1 kırsal mahalle ile 7 bina, Eyyübiye ilçesinde 4 bina, Hilvan ilçesinde 1 kırsal mahalle ile 1 bina, Siverek ilçesinde 2 bina, Suruç ilçesinde 6 bina, Viranşehir ilçesinde 1 kırsal mahalle ile 7 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken 1 kırsal mahalle, 1 sokak ve 9 binada ise karantinaya son verildi.