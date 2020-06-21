Anne Oya ile baba Ümmet Özüberk, tazminat talebiyle Gaziantep 2. İdare Mahkemesinde dava açtı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca iki sene önce düzenlenen raporda “hekimin uygulamalarının tıp kurumlarına uygun olmadığına” dair rapora atıf yapan mahkeme, genç kızın anne ve babasına yaklaşık 300 bin lira maddi tazminat, 150 bin lira da manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Doktorlar için bir şey yapılmadığını söyleyen Oya Özüberk “Sorumlular cezasını çeksin, bizim de içimiz rahat olsun" diye konuştu.
Kızları ameliyatta ölen aileye 450 bin lira tazminat
21.06.2020 - 03:18 | Son Güncelleme: 21.06.2020 - 05:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te yaklaşık üç buçuk sene evvel 17 yaşındaki Kübra Özüberk, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinde girdiği burun ameliyatı sırasında beyin kanaması geçirerek öldü.
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