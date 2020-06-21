Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anne Oya ile baba Ümmet Özüberk, tazminat talebiyle Gaziantep 2. İdare Mahkemesinde dava açtı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca iki sene önce düzenlenen raporda “hekimin uygulamalarının tıp kurumlarına uygun olmadığına” dair rapora atıf yapan mahkeme, genç kızın anne ve babasına yaklaşık 300 bin lira maddi tazminat, 150 bin lira da manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Doktorlar için bir şey yapılmadığını söyleyen Oya Özüberk “Sorumlular cezasını çeksin, bizim de içimiz rahat olsun" diye konuştu.