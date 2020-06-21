Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat merkeze bağlı Çamdere-Sırçlı köyü yolunun 8. kilometresi Topçam yaylası yolunda meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde olan Erdal Han (47) idaresindeki 60 HJ 119 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metrelik şarampole uçtu. Kaza esnasında sürücü mahallinden dışarı savrulan Han, aracın altına kaldı. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.