Kahramanmaraş-Gaziantep yolu üzerinde yer alan bir tekstil fabrikasında meydana gelen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Fabrika yangını kontrol altına almak için çevre illerden destek istendi.
Kahramanmaraş tekstil fabrikasında yangın
21.06.2020 - 22:56 | Son Güncelleme: 21.06.2020 - 22:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın paniğe neden oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kahramanmaraş-Gaziantep yolu,tekstil,yangın,
712638 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/712638.aspx
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