Kartal açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve polis ekiplerinden yardım istendi. Ekipler teknenin bulunduğu noktaya gelerek 3’ü çocuk 5 kişiyi Kıyı Emniyetine bağlı bota alınarak kurtardı. Arıza yapan tekne ise, Kıyı Emniyetinin botuna yedeklenerek Pendik Marina’ya çekildi.
Kartal açıklarında arıza yapan teknede bulunan 3'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı
22.06.2020 - 00:20 | Son Güncelleme: 22.06.2020 - 00:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kartal açıklarında arıza yapan teknede bulunan 3'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı. Tekne de Pendik Marina’ya çekildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kartal,kurtarma,çocuk,
712651 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/712651.aspx
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