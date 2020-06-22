Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve polis ekiplerinden yardım istendi. Ekipler teknenin bulunduğu noktaya gelerek 3’ü çocuk 5 kişiyi Kıyı Emniyetine bağlı bota alınarak kurtardı. Arıza yapan tekne ise, Kıyı Emniyetinin botuna yedeklenerek Pendik Marina’ya çekildi.