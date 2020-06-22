Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eylemde yer alan babalar ise dünü buruk geçirdi. Bu yıl Babalar Günü’nü oğlu Yusuf olmadan geçiren Celil Begdaş, terör örgütüne “Oğlumu bırakın” diye seslendi. Konuşurken gözyaşlarına boğulan Begdaş “Şu an elimde tuttuğum tespihi geçen yılki Babalar Günü’nde oğlum almıştı. Ne annesini, ne beni, ne de kız kardeşini unuturdu. Onunla hep şakalaşırdık. Güler yüzlü bir çocuktu, keşke yanımda olsaydı. Şimdi ise bugünün benim için hiçbir anlamı yok. İçim buruk. Keşke o yanımda olsaydı. İnşallah bir dahaki Babalar Günü’nü beraber geçiririz” ifadelerini kullandı.