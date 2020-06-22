Eylemde yer alan babalar ise dünü buruk geçirdi. Bu yıl Babalar Günü’nü oğlu Yusuf olmadan geçiren Celil Begdaş, terör örgütüne “Oğlumu bırakın” diye seslendi. Konuşurken gözyaşlarına boğulan Begdaş “Şu an elimde tuttuğum tespihi geçen yılki Babalar Günü’nde oğlum almıştı. Ne annesini, ne beni, ne de kız kardeşini unuturdu. Onunla hep şakalaşırdık. Güler yüzlü bir çocuktu, keşke yanımda olsaydı. Şimdi ise bugünün benim için hiçbir anlamı yok. İçim buruk. Keşke o yanımda olsaydı. İnşallah bir dahaki Babalar Günü’nü beraber geçiririz” ifadelerini kullandı.
"Yavrum olmadan Babalar Günü'nün bir anlamı yok"
22.06.2020 - 03:43 | Son Güncelleme: 22.06.2020 - 03:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çocukları Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 294’üncü gününe girdi.
Etiketler : evlat nöbeti,hdp,hdp diyarbakır,
712668 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/712668.aspx
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