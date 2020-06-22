Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

‘Her şeyin başı sağlık’ diyen bir ata-sözümüz var ama bu dönemde sağlığı korumanın ne kadar zor ve meşakkatli olduğunu, bütün dünya olarak acı bir şekilde öğrendik. Türkiye, eşsiz sağlık sistemi ile Covid-19 tedavilerini özel-kamu hastanesi demeden tümüyle ücretsiz yaparken, bütün dünyada binlerce insan sağlık teminatı olmadığı için tedavi şansı bile bulamadı. Öte yandan bu dönemde sığınağımız, hayat alanımız, keyif mekânımız ve daha birçok şey olan evimize de bakma imkânı bulduk. Evimiz daha güzel olsun, daha çok güneş alsın, huzur versin, iyi hissettirsin diye bu dönemde çok çalıştık. Fakat evlerimiz belki yan, belki üst komşu ve belki de kendi dikkatsizliğimiz veya kazayla zarar da gördü. Bu arada bu zararla da boğuşmak zorunda kaldık. Belki de biz komşumuza zarar verip onu karşılamak durumunda kaldık. Yani, evlerimizde daha çok kaldığımız bu zamanda sigorta daha fazla gündemimize girdi. Çünkü konut sigortası, yangından hırsızlığa, depremden su ve sel baskınlarına kadar koruyan, komşumuza verebileceğimiz bazı zararları da teminat altına alan bir seçenek... Sanıldığının aksine, muhtemel zararlar karşısında çok küçük olabilecek bedellerle konut sigortası yaptırmak mümkün. Ancak ne yazık ki her şeyimiz olan evimizi güzelleştirmek için ayırdığımız on binlerce liralık bedellerin küçük bir kısmını dahi, o güzelliği korumak için kullanmıyoruz. Sigorta Birliği verilerine göre, evleri hırsızlıktan su baskınına kadar koruyan konut sigortasına talep çok düşük. Konutların sadece yüzde 22’sinde sigorta bulunurken, iş yeri sigortalılığı yüzde 37’yi bulabiliyor.

Hep düşük seviyelerde

Sigortalılık oranına baktığımızda, taşıtlar ön planda bulunuyor. Otomobillerin yaklaşık yüzde 60’ına yakını kasko sigortasına sahipken, zorunlu trafik sigortasında yüzde 80’e ulaşıyor. Hayat alanımız olan konutlarda ise sigorta çok düşük seviyelerde. Zorunlu olmasına rağmen DASK’da yüzde 41’lik sigorta oranı bulunurken, konut sigortası oranı yüzde 22, iş yeri sigortalılık oranı ise yüzde 37’nin biraz altında.

Konut sigortası çok mu pahalı?

Burada yine otomobil-ev karşılaştırması yapmak zorundayım maalesef. Orta hâlli bir otomobile yılda sadece kasko ve zorunlu trafik sigortası olmak üzere yaklaşık 2 bin lira ödüyoruz. Konut sigortası ise bunun 10’da biri kadar neredeyse. Ev ve otomobilin hem maddi hem manevi değerini karşılaştırdığımızda karar vermek daha kolay olacaktır.

Evin sahibi olmak şart mı?

Kesinlikle değil. Çünkü bir eve hırsız girdiğinde evin sahibi misiniz diye bakmıyor. Bir elektrik kontağı, su baskını, su sızıntısı gibi zararlarda da evin sahibi olmuş olmamış pek önem taşımıyor. Bu gibi talihsiz durumlarla karşılaştığınızda komşuya verdiğiniz zararı karşılamak da mecburi. Kiracı dahi olsanız.

Bu sigorta neleri korumaya alıyor?

Yangın, yıldırım, infilak, duman, terör, fırtına, hırsızlık, dâhili su gibi birçok teminatı güvence altına alan bu sigorta türü, çilingir hizmeti, cam hizmeti gibi birçok asistans teminatını da poliçeye ekliyor. Antika, tablo gibi değerli halı gibi varlıklar da yine belirli limitler dahilinde koruma altına alınabiliyor.