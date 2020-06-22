Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin’in merkez Toroslar ilçesine bağlı Aslanköy Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki emekli astsubay Burhan Yılmaz, dolandırıcılara 8 bin 600 lirasını kaptırdı. Düşük faizle kredi vaadiyle telefonuna gelen 2 şifreyi dolandırıcıya veren Yılmaz, hesabından ilk seferde 4 bin 900 lira, ikinci seferde ise 3 bin 700 liranın başka hesaplara aktarıldığını fark etti. Bunun üzerine karşı tarafı arayan Yılmaz, numaraya ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak, şikayetçi oldu.

Telefonuna gelen 2 şifreyi gönderdi, 8 bin 600 liradan oldu

Başından geçen olayla ilgili açıklamalarda bulunan Burhan Yılmaz, 5 Haziran'da bir bankanın kredi departmanından olduğunu söyleyen H.T. isimli şahsın kendisini telefonla aradığını söyledi. Şüphelinin kendisine "0,49 faizle, 6 ay ödemesiz, 20 bin lira kredisi" olduğunu söylediğini belirten Yılmaz, "Ben de 20 bin liranın çok olduğunu söyleyerek 5 bin lira kredi istedim. Bunun üzerine 'sana şifre göndereceğiz, o şifreyi bize geri gönder' dediler. Ben de onlara güvenerek gelen şifreyi geri gönderdim. Daha sonra hesabımı kontrol edince 4 bin 900 liranın başka bir hesaba aktarıldığını gördüm. Yanımda bulunan kızımla beraber numarayı tekrar aradık. 'Bir hata olduğunu, gönderecekleri şifreyi onlara geri göndermemiz halinde hatayı düzelteceklerini' söylediler. Biz de bunun üzerine gelen şifreyi bir kez daha geri gönderdik. Hesabımı tekrar kontrol ettiğimizde kalan 3 bin 700 liranın da İstanbul Çekmeköy’de bir ATM'den çekildiğini fark ettik" diye konuştu.

İkinci paranın da çekilmesinin ardından bir kez daha telefonla şahısları aradıklarını vurgulayan Yılmaz, "Telefon kapalı olunca dolandırıldığımızı anladım. Bunun üzerine jandarmayı arayarak durumu anlattım. Buraya gelerek ifademi aldılar. Suç duyurusunda bulunduk. Şahıslar bankalardaki hesaplarımı, hesaplarımda ne kadar para olduğunu biliyorlardı. Bütün kimlik bilgilerimi öğrenmişler. Kişisel bilgilerimin dolandırıcıların eline nasıl geçtiğini bilmiyorum. 3 aylık emekli maaşımı hesabımdan çektiler. Kirada oturuyorum. Tüm paramı dolandırdılar. Yetkililerin suçluları bulmasını istiyorum" dedi.