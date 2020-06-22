Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor’u uzun bir süre izleyemediğini söyleyen Baycın “Eşim yarışmayı açtığında kulaklarımı tıkıyordum. Odama gidiyordum, yorganın altına giriyordum. Duymak istemiyordum” dedi.



Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan yarışma programı 'Survivor'ın ekibinde yer alan kameraman Alper Baycın(24), 27 Haziran 2018 tarihinde, program kontrolünün dönüşünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

"Oğlum işine aşık biriydi"

Üçgen Mahallesinde muhtarlık yaptığı binada oğlunun fotoğrafını hemen oturduğu masanın arkasına asan Aynur Baycın, oğlunun hem okul hem de iş hayatında başarılı bir insan olduğunu hatırlattı. Oğlunu anlatırken zaman zaman gözleri dolan anne Baycın, “Alper’in radyo televizyon sinema bölümü istediği alandı. İstediği bir bölümdü, bu yüzden çok başarılı oldu. Derslerinde başarılıydı aynı zamanda çeşitli televizyon kanallarında çalıştı. Acun medyaya girişinde sonradan haberimiz oldu. Gitmeden 15 gün önce haberimiz oldu. 'Acun medyaya başvurdum, kabul edildim. Dominik' e gidiyorum' dedi. Biz sevinsek mi, üzülsek mi bilemedik. 6 ay çalıştı. Alper'in son 2 günü kalmıştı, 2 gün sonra Türkiye'ye dönecekti. Biz sabırsızlıkla Alper'in gelmesini beklerken, o acı haber geldi. Ben hala olayın şokundayım, inanamıyorum”dedi.

"Acı haberi yüzük alırken aldım"

Oğlunun sözlüsü olduğunu Dominik dönüşü nişan yapacaklarını anlatan Aynur Baycın, “ Ben ölüm haberini aldığım gün Alper'e yüzük almaya gitmiştim. Kuyumcudaydım, eşim telefon açtı. 'Aynur'cum neredesin' dedi. Kuyumcuda olduğumu söyledim. O da eve gelmemi söyledi. Ben çok üzüldüm. Hemen aklıma Alper'in dışında her şey geldi. Torunuma mı bir şey oldu, eşim mi iş kazası geçirdi. Biz spot işi yapıyoruz. Eşya indirirken büyük oğlumun kafasına bir kaç defa baza falan gelmişti. Yine öyle bir şey mi oldu diye koşa koşa eve gittim. Eve geldim. Eşim bana bir şey söylemek, anlatmak istiyor ama anlatamıyor. Sonra gelinim geldi. Ağlamaktan gözleri mosmor olmuş. Torunuma bir şey oldu sandım. İsim sayıyorum ben. Büyük oğlum 'Muammer mi?' dedim. 'Yok hayır Muammer değil' dediler. Torunumun adı Gece. 'Gece' ye mi bir şey oldu?' dedim ona da hayır dediler. Aklıma her şey geldi. Annem, babamı herkesi soruyorum. Ama Alper'i asla sormadım. ' İsimler bitti' dedim. 'Alper mi?' dedim, hiç kimseden cevap yoktu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum.”dedi.

"Bu yıl yarışmayı izliyorum"

Alper’in 27 Haziran’da ölüm yıl dönümü olduğunu dile getiren Aynur Baycın, “Geçen yıl Survivor'u seyredemedim. Eşim açıyordu. Ben eşim yarışmayı açtığında kulaklarımı tıkıyordum. Odama gidiyordum, yorganın altına giriyordum. Duymak istemiyordum. Bu sene izliyorum. O korkuyu da yendim. O yarışan çocuklar, kameramanlar hepsi birer Alper, hepsi benim çocuğum. Kameraman görünce çok duygulanıyorum. Sizler beni o kadar mutlu ettiniz ki. 'Ben kameramanlık yapıyorum' dediğiniz zaman çok seviniyorum. Alper işini severek yaptığı için ben kameramanları, sizleri çok seviyorum.”ifadelerine yer verdi.

"Oğlumun telefonuna çok ulaşmak istedim"

Baycın, oğlunun izinli zamanında değil iş dönüşü hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Yarışmanın son haftasında gece çekim yapıyor. İşini bitiriyor. Otele geri dönüyor. İşini çok severek yapıyor ki aynı zamanda montajı da yapıyor. Tekrar çekimleri gözden geçirmek için geri dönüyor. Geri dönüşünde bu olay başına geliyor. Madde bağımlısı iki kişi saldırıyor. Ellerinde büyük bıçak karşısında kim telefonu vermez. Çok istememe rağmen oğlumun telefonu bulunmadı. İçindeki verileri istiyordum. Oğlum gezerken değil çalışırken öldürüldü. Sağ olsun Acun Ilıcalı da çok ilgilendi. Allah razı olsun "diye konuştu.

"Alper'le konuşmuş gibi oluyorum"

Baycın, Acun Ilıcalı ve ekibinin sık sık kendilerini aradığını belirterek, "Oğluma anma gecesi yaptılar. Bizle sürekli arar ve ilgilenirler. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Onların bir telefon açması sanki ben Alper'le konuşuyormuş gibi oluyorum."diye konuştu.