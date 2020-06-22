Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'sarı kod' ile uyardı! Marmara’nın Güney ve Doğusu ile Trakya’da beklenen yerel ve kuvvetli yağışlar, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova'da hayatı olumsuz etkileyebilir.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Ülke genelindeki yağışların, perşembeden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Öte yandan hafta sonu için de bu kez aşırı sıcak uyarısında bulunuyor.

METEOROLOJİDEN BURSA'YA UYARI

Meteoroloji, Bursa'da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp bugün 13.00'dan 19.00'a kadar geçerli olmak üzere 'sarı' uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.