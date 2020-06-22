Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Çağrı Arıcı (34) yönetiminde 48 K 9639 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hamitköy Namnam köprüsü mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çağrı Arıcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden savrulan Hüseyin K. ise yaralandı. Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı Hüseyin K’nın daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.