Erzin ilçesi Amanos Dağları eteklerinde Yoncadüzü mevkiinde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Dörtyol ve Erzin Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankı ve iş makinalarıyla müdahale etti. Söndürme ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden bölgede yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.