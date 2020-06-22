Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malkara ilçe merkezinde şiddetli sağanak yağışa aldırış etmeyen bir vatandaş, kendisini yolda biriken suların içine atarak yüzmeye çalıştı. Yağmur suları arasında sevinç gösterisinde bulunan vatandaşın o anları ise görenler tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi.