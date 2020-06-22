Malkara ilçe merkezinde şiddetli sağanak yağışa aldırış etmeyen bir vatandaş, kendisini yolda biriken suların içine atarak yüzmeye çalıştı. Yağmur suları arasında sevinç gösterisinde bulunan vatandaşın o anları ise görenler tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi.
Göle dönen yolda yüzerek eğlendi
22.06.2020 - 22:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 - 22:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışta göle dönen yolda bir vatandaşın yüzmeye çalışması izleyenleri gülümsetti.
Etiketler : Tekirdağ,
712883 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/712883.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER