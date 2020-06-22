Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni karantina kararları aldı. Karara göre Karaköprü ilçesinde 8 bina, Haliliye ilçesinde 2 sokak ve 13 bina, Eyyübiye ilçesinde 1 sokak ve 6 bina, Siverek ilçesinde 2 bina, Suruç ilçesinde 1 sokak ile 2 bina, Viranşehir ilçesinde 2 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken, 1 kırsal mahalle ve 12 binada ise karantinaya son verildi.
Şanlıurfa’da 4 sokak ile 33 bina karantinaya alındı
22.06.2020 - 23:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 - 23:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da 4 sokak ile 33 bina korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken, 1 kırsal mahalle ile 12 binada ise karantina uygulamasına son verildi.
Etiketler : Şanlıurfa,
712893 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/712893.aspx
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