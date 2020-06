Türkiye Gazetesi

On iki yaşındaki Dilâra Ünal, evlerinin damının yanından geçen elektrik teline takılan arkadaşının uçurtmasını almak isterken akıma kapıldı. Ağır yaralanan küçük kız, 12 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu arada Dilâra’nın yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. On ikinci yaşına hastanede giren kızın şarkı söylediği ve “Bir zamanlar yoktum, dediler ki; öldüm, şimdi söyleyin herkese, prenses geri döndü” dediği görüldü. Öte yandan anne Zahide Ünal, dün evladının mezarına maket kuş koydu. Kızının kuşları çok sevdiğini belirten anne Ünal “Bu mahallemizdeki ilk olay değil. Dün de bir işçi can vermiş. Yukarıdan geçen elektrik telleri ölüm saçıyor “ dedi. Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya İHA