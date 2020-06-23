Alınan bilgiye göre, Samsun’un Terme ilçesinde Samsun - Ordu karayolunda seyir etmekte olan 52 FM 017 plakalı otomobil sürücüsü F.M. direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Takla atarak durabilen araçta bulunan F.M. ve T.U. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Oto çekici tarafından şarampolden güçlükle çıkartılan otomobil hurdaya döndü.
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
23.06.2020 - 07:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 - 07:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’da otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan kişiler kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
Etiketler : samsun,samsun kaza,trafik kazası,
712947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/712947.aspx
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