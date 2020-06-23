Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keskin ilçesine bağlı Hacıömersolaklısı köyünde bir eve giren 2 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu. Ev sakinleri gördükleri yılan karşısında korku dolu anlar yaşadı. Yılanın yakalanması için durum Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne bildirildi. İhbar üzerine köye gelen ekipler, yılanı çatı arasında yakalayıp yeniden doğaya saldı.