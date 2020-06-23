Yıldızeli ilçesinde çobanlık yapan B.A. ismindeki 18 yaşındaki genç, vücuduna yapışan keneyi çıkarmasının üzerine bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı. 15 gün boyunca yaşam mücadelesi veren genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak geçtiğimiz gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Mardin’in Mazıdağı ilçesine götürüldü.
Kırım-Kongo şüphelisi 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
23.06.2020 - 09:22 | Son Güncelleme: 23.06.2020 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta 18 yaşındaki çoban Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, ölüm sayısı 9’a yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kırım Kongo Kanamalı Ateşi,kene,
712957 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/712957.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER