Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 11 Haziran günü saat 04.00 sıralarında Eyüpsultan Nişanca Mahallesi Üzümbağı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Hüseyin Baş parkından gelen silah seslerini duyan mahalleli durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyle karşılaştı. Kısa bir süre sonra parka gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından isminin Oğuzhan Yıldız (23) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tüm kameralar incelendi, zanlılar 1 günde yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı dedektifler, olayın meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan bütün güvenlik kameralarını tek tek inceledi. İnceleme sonrası şüphelilerin eşkalleri belirlendi ve zanlılar olaydan yalnızca bir gün sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler İbrahim K. (20) Asayiş Şube Müdürlüğüne, küçük yaştaki U.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

"Bana uyuşturucu sattırıyordu, onu kendi silahıyla vurdum"

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen İbrahim K. sorgusunda, Oğuzhan Yıldız'ın kendisine zorla uyuşturucu sattırdığını, daha önce de bu sebeple tartıştıklarını söyledi. İbrahim K.'nın ifadesinin devamında, olay günü parkta aynı konu yüzünden tartıştıklarını belirterek, "Bana zorla uyuşturucu sattırıyordu. O gün yine tartıştık ve onun belindeki silahı alarak başına iki el ateş ettim" dediği öğrenildi. Öte yandan, öldürülen Oğuzhan Yıldız'ın uyuşturucu, kasten adam yaralama, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından emniyette kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İbrahim K. ve U.K., adliyeye sevk edildi. İbrahim K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, U.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.