Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için bütün birikimini ve tecrübesini çevre projelerine ayırmaya karar veren Milaya Capital Yönetim Kurulu Başkanı Yaşam Ayavefe, çevreye verilen tahribatı azaltmak için "Her karış toprağa ağaç dikmek" sloganı ile robotik, insansız hava araçları, büyük veri ve akıllı makineler alanında büyük yatırımlar yaptığı kaydedildi.

Milaya Capital Yönetim Kurulu Başkanı Yaşam Ayavefe, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için bütün birikimini ve tecrübesini çevre projelerine ayırmaya karar verdi. Başarılı iş adamı çevre sorunlarına çözüm bulmak için geliştirilen teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceklerini açıkladı.



Yaşam Ayavefe'nin kurucusu olduğu, insanları yönlendirecek ve çevre sorunları hakkında farkındalık oluşturacak bir girişim olan Green Climate World, insanlara günlük koşuşturmaları sırasında, unuttukları çevre bilincini hatırlatmak, sanayileşme ve tüketim çılgınlığı ile artan sera gazı etkisini azaltmak projenin en önemli gündem maddelerinden biri olduğu belirtiliyor. Proje aynı zamanda geliştirdiği teknolojiler ile küresel anlamda çevre politikalarının güncelleştirilmesine yardım etmeyi hedefliyor. Geliştirilecek yeni teknolojiler ile bu alanda referans kabul edilecek bir sosyal girişim.

"Dünya'nın böyle detaylı çalışılmış projelere ihtiyacı var"

Öte yandan, çevreye verdiğimiz tahribatı azaltmak için "Her karış toprağa ağaç dikmek" sloganı geliştiren Yaşam Ayavefe; robotik, insansız hava araçları, büyük veri ve akıllı makineler alanında büyük yatırımlar yaptığı da kaydedildi.

Ayavefe, "Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) göre, 2030 yılına kadar dünyanın sıcaklığının 1.5 derece artması bekleniyor sanayi öncesi döneme göre. Bunun üstünde her yarım santigrat derece dünyadaki canlı nüfusunun yüzde 5 azalmasına yok açacak. Hemen harekete geçmemiz lazım. Dünya'nın böyle detaylı çalışılmış projelere ihtiyacı var” açıklamasında bulundu.

Bünyesinde barındırdığı uzman ekiplerle her iklim ve her coğrafyaya özgü tohum topları geliştirdiklerini söyleyen Ayavefe. "Bir tohumdan sağlıklı bir fideye sonra da sağlıklı bir ağaca dönüşme sürecinde, tohum ile birlikte içinde yer alan maliyet etkin çeşitli mineral ve gübreler ile yeni bir konsept oluşturuyoruz. Geliştirdiğimiz insansız hava araçları ile bu tohum toplarını ağaçlandırmanın zor olduğu alanlarda ekiyoruz. Geliştirdiğimiz akıllı makineler ile topraktan ve havadan anlık olarak aldığımız verileri işliyoruz. Dünyanın sağlığı ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için devamlı teknolojimizi geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Geleceğe dair planlar

Yaşam Ayavefe bundan sonraki amaçlarının bu projeyi sahiplenecek daha çok kişiye ve şirkete ulaşmak olduğunu söyleyerek, "Herkesi harekete geçirmekten başka şansımız yok. Doğal kaynakların tüketimi konusunda bir hayli bilinçsiz davranmaya devam ediyoruz. Green Climate Projesi çevre bilinci aşılanmamış bir kişi bile kalmayana kadar devam edecek ve biz de bu projenin sonuna kadar en büyük destekçisi olacağız. Küresel ısınma, Dünya üzerinde yaşayan her canlıyı tehdit eden ve hemen bugün harekete geçmezsek, geri dönüşü olmayan bir sorundur." şeklinde konuştu.