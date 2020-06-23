Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da beklenen sağanak yağış bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı. Üsküdar’da da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yolların adeta göle döndüğü görüldü. Suyun sel gibi aktığı Rasathane Caddesinde otomobiller ilerlemekte zorlandı. Kimi sürücüler suda yavaşça ilerlerken kimisi de aracıyla kaldırıma çıkarak ilerledi.