Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışan karı-kocanın kavgası adliyeye intikal etmesi sonucunda Ali Kodalak’a evden uzaklaştırma cezası verildi. Önceki gece geri dönen koca Ali Kodalak merdivenle balkona oradan da içeri girerek önce karısı Çakır Kodalak’ı bıçakla öldürdüğü ardından ise kendini asarak intihar etti. Görele Cumhuriyet Savcılığı’nın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Çakır Kodalak ve Ali Kodalak’ın cenazeleri Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Çakır Kodalak ve Ali Kodalak ilçenin Karabörk köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

İstanbul'daki Korona virüs salgınından köylerine gelmişler

Ali ve Çakır Kodalak çiftinin yaklaşık 35 yıllık evli oldukları ve üç çocukları bulunduğu öğrenildi. Kodalak çifttinin İstanbul'da yaşadıkları ve pandemi sürecinde virüs salgını nedeniyle Çanakçı'nın Karabörk köyüne geldikleri belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.