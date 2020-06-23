Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün, Kestel ilçesinde sel felaketi yaşanmış, Bingöllü Baba anne Nazire (74), baba Ahmet (35) anne Türkan (32), çocukları Medine Bilen (10) hayatını kaybetmiş, diğer çocukları Derya ise kayıp olmuştu. Hayatını kaybeden Bilen ailesinin 4 ferdi otopsi işlemlerinin ardından kara yolu ile Bingöl’e gönderildi. Bingöl’de merkeze bağlı Gözeler Köyü’ne getirilen cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında yan yana defnedildi.

Cenaze törenine Vali Kadir Ekinci, 49. Tugay Komutanı Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede yakınları tabutlara sarılıp ağlarken, vatandaşlarda göz yaşlarına hakim olamadı.