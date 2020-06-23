Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığı'nda Hitit Üniversitesi Rektörlük Senato salonunda bugün saat 14.00’ da gerçekleştirilen İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'ndan sonra Çorum Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda normalleşme sürecinde koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınacak olan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması ve yeni alınacak tedbirlere yönelik konular görüşülmüştür. Bu meyanda Pandemi Koordinasyon Kurulu tarafından ilimizde görülen vak’a artışları değerlendirilerek, 24 Haziran 2020 Çarşamba gününden itibaren maskesiz sokağa çıkılmaması kararlaştırılmış, alınan karara uymayanlara Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 900 TL idari yaptırım uygulanması hüküm altına alınmıştır. Valiliğimizce, ilimizin özel durumları göz önünde bulundurularak İl Pandemi Kurulu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınacak tedbirler, gerekli koordinasyonun sağlanması için kamu kurum ve kuruluşlarımız ve kamuoyu ile ivedilikle paylaşılacaktır" denildi.