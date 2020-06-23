Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Kars-Erzurum çevre yolunun Benliahmet köyü girişinde, bir başka araçtan inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan Emir Şimal Korkmaz'a (17) çarptı ve olay yerinden kaçtı.

Kazada ağır yaralanan Korkmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Emir Şimal Korkmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Korkmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.