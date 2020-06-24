Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Kararda kent genelinde Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Yukarıesence Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir konfeksiyon fabrikası ile 28 binada yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine ilgili mahalle, fabrika ve binaların 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Hilvan ilçesine bağlı kırsal Korgun Mahallesi, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Akkese Mahallesi ile 19 binada uygulanan karantina sona erdirildi.