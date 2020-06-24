Yalınkılınçer “Hastanede altı hemşireye 20 Covid-19 hastası düşüyordu. Gerçekten korkutucu bir durumdu. Fakat bunu hastalarımıza hiçbir şekilde hissettirmemeye çalıştık” ifadesini kullandı. Yalınkılınçer, salgında kendisinin ailesini iki ay göremediğini ve bu sürede otelde kaldığını kaydetti. Anne Dilek Kumar da “Bu salgın sürecinde en zor şey, eve gelince çocuklarına sarılamıyorsun, yemek yapamıyorsun, yaklaşamıyorsun ve duygularını bastırmak mecburiyetinde kalıyorsun” diye konuştu.
Türk anne ile kızı ABD'de şifa dağıtıyor
24.06.2020 - 07:29 | Son Güncelleme: 24.06.2020 - 07:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de koronavirüs salgınının en fazla etkilediği eyalet New York’ta hemşirelik yapan 24 yaşındaki Belen Yalınkılınçer, yine kendisi gibi hemşire olan annesi Dilek Kumar ile salgın sürecinde yaşadıklarını anlattı.
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713202 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713202.aspx
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