Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalınkılınçer “Hastanede altı hemşireye 20 Covid-19 hastası düşüyordu. Gerçekten korkutucu bir durumdu. Fakat bunu hastalarımıza hiçbir şekilde hissettirmemeye çalıştık” ifadesini kullandı. Yalınkılınçer, salgında kendisinin ailesini iki ay göremediğini ve bu sürede otelde kaldığını kaydetti. Anne Dilek Kumar da “Bu salgın sürecinde en zor şey, eve gelince çocuklarına sarılamıyorsun, yemek yapamıyorsun, yaklaşamıyorsun ve duygularını bastırmak mecburiyetinde kalıyorsun” diye konuştu.