Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da ve bütün şehirde salgın yüzünden verilen aranın ardından ilk sabah namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, camilerde 5 vakit namazın cemaate açıldığını duyurması üzerine, Bursa'nın tarihi camisi Ulu Cami'de sabah namazı kılındı.

Vatandaşların çok yoğun olmadığı gözlenirken, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, girişte dezenfektan kullanarak, 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu.

Covid-19 salgını nedeniyle 16 Mart'ta ülke genelinde camilerde cemaatle ibadete kapatılan ve kısa süre önce cuma, öğlen ve ikindi namazlarına açılan camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığının kararıyla artık tüm vakitlerde toplu ibadet yapılmasına karar verildi.